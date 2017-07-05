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Kayseri'de tarla kavgası: 2 ölü, 7 yaralı

Kayseri'de tarla kavgası: 2 ölü, 7 yaralı.9339
  • Giriş : 05.07.2017 / 11:48:00

Kayseri İncesu'da çıkan tarla kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti.

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Kayseri İncesu'da çıkan tarla kavgasında silahlar konuştu. Olayda köy muhtarı Bekir S. (40) ile amcası Mustafa S. (55) hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Necmettin Çuhadaroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Ötebatan köyünde tarla yüzünden husumetli olan T. ve S. aileleri arasında silahlı kavga çıktı. Av tüfeği ve tabancaların kullanıldığı kavgada köy muhtarı Bekir S. (40) ile amcası Mustafa S. (55) öldü, 2'si ağır 7 kişi de yaralandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Mustafa ve Bekir S.'nin cenazeleri İncesu Devlet Hastanesi morguna, yaralanan 7 kişi Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ölenlerin yakınları İncesu Devlet Hastanesi'ne akın ederken, güvenlik güçleri hastane önünde önlem aldı. Ölenlerin yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Cenazeler daha sonra otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken 2 kişi gözaltına alındı.

HABERTURK

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