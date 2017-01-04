Kayseri'deki terör saldırısında 4 gözaltı
Kayseri'de düzenlenen ve 14 askerin şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin açılan soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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