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Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde çatı uçtu!

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde çatı uçtu!.22454
  • Giriş : 07.01.2017 / 14:07:00
  • Güncelleme : 07.01.2017 / 17:15:02

Kayseri'de bulunan Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin çatısı uçtu.

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Kayseri'de esen şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli esen lodos sonucunda şehirde bulunan üniversitenin çatısı havaya uçtu. Çatının uçmasından dolayı bölgede bulunan insanların yaralandığı belirtildi.

72 kilometre hızla esiyor

Kayseri'de saatteki hızı zaman zaman 72 kilometreye ulaşan şiddetli lodos reklam panolarını uçurdu, ağaçları ve Erciyes Üniversitesi kampüs kavşağındaki Gençlik anıtını devirdi. Meteroloji uzmanları Kayseri ve çevresinde dün gece başlayan lodosun saatteki hızının 46-72 kilometreye ulaştığı ve yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Evlerin çatısı, reklam panoları ve ağaçlar da uçtu

Uzmanlar Kayseri ve çevresinde bu geceden itibaren kar yağışının başlayacağını ifade etti. Bu arada, kent merkezinde ve Talas ilçesinde şiddetli lodos zarara yol açtı. Evlerin çatısı, televizyon antenleri ve reklam panoları uçarken, Nuri Has Mahallesi Battalgazi Bulvarında ise bir ağaç kökünden söküldü. Erciyes Üniversitesin Talas yolu kampüs girişindeki kavşakta bulunan Gençlik Anıtı da devrildi. Sobalardan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi ise hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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