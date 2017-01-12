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Kayseri saldırısında 4 asker gözaltında

Kayseri saldırısında 4 asker gözaltında.26331
  • Giriş : 12.01.2017 / 13:35:00

Kayseri'de yaşanan terör saldırısı ile ilgili 4 asker gözaltına alındı.

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Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yapılan bombalı saldırıda önemli bir gelişme kaydedildi. Soruşturma ile ilgili 4 asker gözaltına alındı.

Konu ile ilgili gözaltına alınan zanlılardan 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla salıverildiği ortaya çıktı.

Gözaltına alınan zanlılar arasında, saldırının hedefi olan 1. Komando Tugay Komutanlığından 4 askerin de bulunduğu öğrenildi. Daha önceki dönemlerde terhis olanların da aralarında bulunduğu 3 bine yakın askerle ilgili inceleme yapan terörle mücadele ekiplerinin 4 askeri gözaltına aldığı, bu askerlerin PKK propagandası yaptıkları ve çarşı iznine çıkan askerlerin tugay içerisine giren halk otobüsleriyle kent merkezine taşınması uygulamasıyla ilgili bilgi sızdırmış olabileceklerinin değerlendirildiği belirtildi.

Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 55 kişi yaralanmış; halk otobüsünün şoförü H.E, saldırıda infilak ettirilen araçta parmak izi bulunduğu gerekçesiyle Diyarbakır'da yakalanan K.Ç, Şanlıurfa'da yakalanan araç sahibi M.Y, teröristin taşıdığı kimliğin gerçek sahibi Mehmet O. ve teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla Adana'da yakalanan 4 zanlının da aralarında bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin, Şanlıurfa'dan çalındığı belirtilen ve 71 plakalı ikiz sahte plaka takılan hafif ticari araç ile Adana üzerinden Kayseri'ye ulaştığı belirlenmişti.

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