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Kayserispor'da Sergen Yalçın istifa etti

Kayserispor'da Sergen Yalçın istifa etti.13761
  • Giriş : 22.04.2017 / 21:13:00

Kayserispor teknik direktörü Sergen Yalçın, yenilgiden sonra istifa etti.

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Süper Lig'de şok istifa! Kayserispor'da teknik direktör Sergen Yalçın, alınan yenilgi sonrasında istifa etti.

Sergen Yalçın, Gençlerbirliği yenilgisi sonrası istifa etti..

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