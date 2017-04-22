Kayserispor'da Sergen Yalçın istifa etti
Süper Lig'de şok istifa! Kayserispor'da teknik direktör Sergen Yalçın, alınan yenilgi sonrasında istifa etti.
Sergen Yalçın, Gençlerbirliği yenilgisi sonrası istifa etti..
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