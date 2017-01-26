Kayserispor ve Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Kayserispor-Beşiktaş mücadelesi saat 18.00'da karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın bir üst gruba çıkmayı garantilediği maça Siyah-Beyazlılar prestij için çıkacak.
Kayserispor Beşiktaş maçı ile bu akşam Türkiye Kupası'nda heyecan dolu bir mücadele sahne alacak. 13 puan ile grup liderliğini elinde bulunduran Beşiktaş, gruplardan çıkmayı garantilemiş durumda. Kayserispor ise 7 puan ile ikinci sırada yer alıyor ve bu karşılaşmadan puan çıkaramaması halinde gruplardan çıkması Boluspor karşılaşmasının sonucuna göre belli olacak. Peki Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İŞTE İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ
Kayserispor: Muammer, Douglas, Mabiala, Kubilay, Hakan, Umut, Furkan, Erkan, N'Guemo, Erdem, Deniz
Beşiktaş: Utku, Fatih, Rhodolfo, Mitrovic, Atınç, Gökhan İnler, Veli, Necip, Aras, Sedat, Ömer
Kayserispor bu akşam Beşiktaş’la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı ile kongre heyecanını aynı gün yaşayacak. Eski bir Beşiktaşlı olan teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki sarı kırmızılı ekip, yeni transferlerden oluşan kadrosu ile gruptan çıkma mücadelesi verecek
Recep Mamur yönetiminin görevi bırakmasının ardından kısa süreliğine görev yapan Ahmet Lıldız başkanlığındaki yönetim kurulunun istifasının ardından bu gün çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak olağanüstü kongrede tek aday olarak Erol Bedir’in 18 kişilik yönetimi oylanacak. Çevre ve Şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki ile il yöneticilerinin de verdiği destekle iki haftadır transfere şekil veren ve kulübün işlerini aksatmadan yürüten Erol Bedir yönetimi yasal olarak Kayserispor’da göreve gelecek
Kayserispor Beşiktaş maçı bu akşam saat 18:00'da başlayacak. Mücadele A2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
15 ilde FETÖ operasyonu: 50 kişi gözaltında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde panik!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan üstgeçitte hareketli dakikalar yaşandı.
Devlet hastanesine silahlı saldırı!
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silahlar patladı.
Fırat Kalkanı için TSK'dan açıklama geldi!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili bilgi paylaştı.
Karlov suikastinde flaş gelişme
Rus elçi Karlov suikastinde önemli detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.