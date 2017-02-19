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Kaza değil cinayet!

Kaza değil cinayet!.23645
  • Giriş : 19.02.2017 / 09:41:00

Kahramanmaraş Başsavcılığı tarafından yürütülen Muhsin Yazıcıoğu soruşturmasının detayları ortaya çıktı.

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Muhsin Yazıcıoğlu için Kahramanmaraş Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada detaylar ortaya çıktı. İlk olarak kaza süsü verilen Yazıcıoğlu cinayetinde ölüm emrinin bizzat Fethullah Gülen tarafından verildiği öğrenildi.

BBP’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili 15 Temmuz’dan sonra elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda, FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in baş şüpheli olduğu yeni bir soruşturma başlatıldı. Yazıcıoğlu’nun ölümünden 8 yıl sonra başlatılan yeni soruşturmanın dosyasında, Fetullah Gülen’in kazadan 5 gün sonra çekilen “Bir ilahi tokatla dışarı atıldı” ve “Bir perşembe günü vefat edip cuma günü cenazesine ulaşıldı”’ sözlerinin yer aldığı görüntülerde konuldu. Gülen’in sözleri ‘şifreli cinayet itirafı’ olarak değerlendiriliyor.

KAPATILMAK İSTENDİ

Yazıcıoğlu, Türkiye’deki azınlıklara yönelik cinayetlerin ardından ‘Azınlık liderleriyle buluşup önemli açıklamalar yapacağını’ söyledikten ve İngiltere-Irak hattında görüşmeler yaptıktan sonra esrarengiz bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Daha sonra yapılan araştırmada, Yazıcıoğlu›nun kazadan sağ kurtulduğuna dair istihbarat raporları verildiği ortaya çıktı. Helikopterinin sabotaja uğramasına rağmen Yazıcıoğlu’nun sağ kurtulduğu ancak olay yerine ilk giden ve bugün FETÖ’cü oldukları ortaya çıkan isimler tarafından öldürüldüğü iddiası hep karanlıkta kaldı. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen öncesinde olayın cinayet olduğuna dair sürdürülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi ve dosya ‘basit bir kaza’ olarak kapatılmak istendi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Ancak Yazıcıoğlu’nun ailesi tarafından yürütülen hukuk mücadelesi ve darbe girişiminden sonra elde edilen belgeler olayın FETÖ ve elebaşı Fetullah Gülen tarafından planlanan bir ‘cinayet’ olduğunu ortaya koydu. Darbe girişiminde iki gün önce verilen takipsizlik kararı kaldırılarak soruşturma açılması için Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından inceleme başlatıldı. İnceleme sürerken, yine olayda hayatını kaybeden altı ismin avukatları tarafından yapılan suç duyurusu üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan yeni soruşturma dosyasında baş şüphelinin Fetullah Gülen olduğu öğrenildi.

KAZA DEĞİL CİNAYET

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Süleyman Ekici, «Biz en başından beri olayın bir kaza değil cinayet olduğunu söylüyorduk. O tarihte, 132 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunduk ama 15 Temmuz’dan hemen önce bu isimler hakkında ‘takipsizlik’ kararı verildi. Ama görüyoruz ki o 132 kişi arasındaki onlarca isim FETÖ’den tutuklandı. O 132 isme ortaya çıkan yeni belgelerle her gün yeni FETÖ’cüler ekleniyor. Soruşturmada baş şüpheli olan Gülen, Yazıcıoğlu’nun ölümünden 5 gün sonra ‘Alperenler ve Liyakat’ başlıklı bir mesaj yayınladı. Orada Yazıcıoğlu’nu hedef alarak ‘Bir ilahi tokatla dışarı atıldı’ ve ‘Bir perşembe günü vefat edip cuma günü cenazesine ulaşıldı’ sözleri de cinayete dair delil olarak dosyada yer aldı. Yazıcıoğlu’nun bulunduğu helikopter bir çarşamba akşam üstü düşmüş ve cenazesine cuma günü ulaşılmıştı” diye konuştu.

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