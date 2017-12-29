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Kaza nedeniyle seferler aksadı

Kaza nedeniyle seferler aksadı.17085
  • Giriş : 29.12.2017 / 09:04:00
  • Güncelleme : 29.12.2017 / 09:02:43

D-100 Karayolu'nda meydana gelen kaza nedeniyle metrobüs seferleri aksadı.

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Otomatik Sallanan Beşik

D-100 Karayolu Okmeydanı mevkiinde kaza meydana geldi. Bir kamyonetin önce metrobüs yolunu ayıran bariyere çarpıpi, ardından yan yatmasıyla yaşanan kazada sürücü yaralandı.

D-100 Karayolu'nda kaza sonrası iki şerit trafiğe kapatılırken, bariyerlerin zarar görmesi nedeniyle de metrobüs seferleri tek şerit üstünden verilmeye başlandı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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