Kaza nedeniyle seferler aksadı
D-100 Karayolu Okmeydanı mevkiinde kaza meydana geldi. Bir kamyonetin önce metrobüs yolunu ayıran bariyere çarpıpi, ardından yan yatmasıyla yaşanan kazada sürücü yaralandı.
D-100 Karayolu'nda kaza sonrası iki şerit trafiğe kapatılırken, bariyerlerin zarar görmesi nedeniyle de metrobüs seferleri tek şerit üstünden verilmeye başlandı.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
HÜRRİYET
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