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Kazakistan: Astana görüşmelerine hazırız

Kazakistan: Astana görüşmelerine hazırız.17759
  • Giriş : 17.01.2017 / 11:39:00

Kazakistan, başkenti Astana'da düzenlenecek toplantılara hazır olduğunu belirtti.

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Suriye'nin kaderinin çizileceği, Rusya ile Türkiye'nin de garantörlük yaptığı kritik görüşmelerin gerçekleşeceği Astana için Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov açıklama yaparak hazır olduklarını belirtti.

Abdrakhmanov, Astana görüşmelerine hazır olduklarını ifade ederek, “Planlanan toplantının gerçekleştirilme tarihinin 23 Ocak olarak görülmesini öneriyorum” dedi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov, başkent Astana’da yapılması planlanan Suriye barış görüşmelerine hazır olduklarını dile getirdi. Kazak Bakan, “Kazakistan olarak tam anlamıyla hazırız. Şu an için planlanan toplantının gerçekleştirilme tarihinin 23 Ocak olarak görülmesini öneriyorum” dedi.

Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye barış görüşmelerinin Kazakistan’ın başkenti Astana’da sürmesi konusunda anlaşmaya varmışlardı. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev de kararı memnuniyetle karşılayarak, “Organize etmeye hazırız” ifadesini kullanmıştı.

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