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Kazakistan'da korkunç kaza: 52 kişi öldü

Kazakistan'da korkunç kaza: 52 kişi öldü.10432
  • Giriş : 18.01.2018 / 11:07:00
  • Güncelleme : 18.01.2018 / 11:13:24

Kazakistan'ın Aktau bölgesinde katliam gibi bir trafik kazası yaşandı.

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Kazakistan'ın Aktau bölgesinde bir otobüs kaza geçirdi. Otobüsün için bulunan 57 kişiden 52'si ise yaranarak can verdi.

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