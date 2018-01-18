Kazakistan'da korkunç kaza: 52 kişi öldü
Kazakistan'ın Aktau bölgesinde bir otobüs kaza geçirdi. Otobüsün için bulunan 57 kişiden 52'si ise yaranarak can verdi.
TRT
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