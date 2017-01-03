Kazdağları acil destek bekliyor
Projenin İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı 11 Ocak 2017’de Ankara’da gerçekleştirilecek.
İnsanı büyüleyen doğal güzellikleriyle birçok efsaneye konu olan Türkiye'nin cennet köşesi Kazdağları, son yıllarda maalesef bölgede yapılmak istenilen enerji ve maden projeleri ile gündeme geliyor. Yer altı ve yer üstü su rezervleri ile, doğal bitki örtüsü olan ormanları, endemik türleri ile toplumsal mirasımız olan Kazdağları, aynı zamanda başta Çanakkale ve Balıkesir olmak üzere tüm bölgenin hayat kaynağı. Hepimizin ya temiz bir nefes almak için uğradığı ya da orada yetiştirilen çileği, kirazı, biberini yediği Kazdağları bölgesinde yapılmak istenilen projeler ile bir yandan bu doğal güzellikleri tehdit ederken diğer bir yandan ise yerel halkın geçim kaynaklarını da yok edecek.
Çırpılar Termik Santrali 465 bin ton külün Kazdağlarında depolanmasına sebep olacak!
Bölgenin sadece doğasını değil hem ekonomisine hem de sosyal hayatına önemli hasarlar bırakacak projelerden biri de Yenice Çırpılar Termik Santrali Projesi. Yenice Çırpılar Termik Santrali Projesi, eğer hayata geçerse, bakanlıklara sunulan resmi belgelere göre yılda 3,5 milyon kömür tüketecek olan santralin toplam kurulu gücü 200 MW bir santral olacak. Proje kapsamında 90 adet Futbol sahası büyüklüğünde bir alan 465 bin ton külün depolanması için kullanılacak.
Çanakkale’ye bağlı Yenice İlçesinin Çırpılar Köyü yakınlarında Taşzemin A.Ş. tarafından yapılması planlanan projenin onayı için 11 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da İDK toplantısı düzenlenecek. İDK Toplantıları, hukuki prosedür gereği, çevre etki değerlendirme süreçleri tamamlanmış ve ÇED raporları hazırlanmış olan projelere yapılıyor. Bu toplantılarda ilgili çalışmalar değerlendirilerek ÇED raporları hakkında olumsuz ya da olumlu kararı veriliyor. Ancak Çırpılar Termik Santrali Projesi için ilgili izin süreçleri halen tamamlanmamış olmasına rağmen, usul ve esaslara uygun olmayan bir biçimde İnceleme Denetleme Kurulu Toplantısı düzenleniyor.
Bölgedeki 65 Köy Muhtarı Projeye İtiraz Etmişti
Proje, bir sene önce de gündeme gelmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaklaşık bir yıl önce 3 Şubat 2016’da İDK toplantısı yapılacağı duyurulmuştu. İlgili toplantı öncesinde, Agonya Ovasındaki 72 köy muhtarının 65’inin imzaladığı itiraz dilekçeleri Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Orman ve Su işleri Bakanlığı ile Çanakkale Valiliği ve Yenice Kaymakamlığı’na sunulmuştu. Bütün bu itirazların ardından 3 Şubat 2016’da Ankara’da yapılması planlanan İDK toplantısı Çevre Bakanlığı tarafından resmi bir gerekçe gösterilmeden ileri bir tarihe ertelenmişti. Ardından, 23 Mart 2016’da Ankara’da gerçekleştirilen İDK’da ise itirazlar dikkate alınmış ve saptanan eksiklerin giderilmesi için firmaya süre verilmişti.
Kazdağlarına kül yağmasına sebep olacak, Çanakkale’nin, Gönen ve Bandırma gibi önemli ilçelerin içme ve tarım sularını kirletecek olan projenin İDK toplantısında onaylanmaması için hep beraber harekete geçerek Kazdağlarını koruma zamanı. Bu kapsamda, 350 Ankara, Kazdağları’nın nefesini söndürecek olan projeye sadece Çanakkale’de yaşayanların değil herkesin itiraz edebilmesi için bir dilekçe örneği hazırladı. İtiraz dilekçesini gibi Çanakkale, Ankara ve İstanbul’dan pek çok derneğin yanı sıra Amasra, Bursa, Gerze, Aliağa, Foça gibi tüm Türkiye çapında da sivil toplum kuruluşları ve bireyler BIMER üzerinden online olarak veya postayla bilgi edinme (BIMER) hakkı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletmekte.
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