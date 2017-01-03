Kazdağları acil destek bekliyor

Giriş : 03.01.2017 / 10:54:00

Türkiye’nin oksijen deposu Kazdağlarına yapılmak istenilen Yenice Çırpılar Termik Santrali Projesi, bölgedeki doğal yaşam alanları ile beraber içme suyu havzalarını ve tarımsal üretimi tehdit ediyor.