KDV kalksın, ucuz et satılsın çağrısı!

Ucuz et için önemli bir açıklama geldi. Türkiye Kasaplar ve Et Ürünleri Esnaf Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, hükümete ucuz et satabilmek için KDV'nin kalkması konusunda seslendi.Ucuz etin kıyılmayıp yağ içinde görünmesi durumunda, vatandaşların çoğunun bunu almayacağını savunan Yardımcı “Kasaplar, kendi dükkânlarında etin üstündeki yağı alıyor. Çünkü vatandaş yağsız istiyor. Bugün 750 gram eti, vatandaş 1 kilo saf et diye satın alıyor. Bunu yeniden hesapladığımızda da etin kilosu 30 liraya değil, 38-40 liraya denk geliyor. Bakanlık, bu ithal etten vergi almıyor. Bizden de KDV’yi almasınlar, o zaman biz de 38 ile 40 liradan et satabiliriz. Böylece vatandaşı zorla yağ yedirmeye tabii tutmayız. Herkesin kaliteli ve kendi malını yemesini istiyoruz. Bu arada dışardan eti getirdiğimizde, hem derici zarar ediyor hem sakatat bulma sıkıntısı baş gösteriyor. Kesim az olduğu için, elimizdeki sakatatların da fiyatı artıyor. Ciğer ile etin arasında en azından 10 lira fark olması gerekiyor. Şimdi neredeyse ete yaklaştı. Yarın bu, kelleye de yansıyacak” dedi.TÜRKİYE