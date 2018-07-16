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Kedicikler gözaltında bunu istedi

Kedicikler gözaltında bunu istedi.29073
  • Giriş : 16.07.2018 / 17:45:00

Gözaltına alınan Adnan Oktar'ın kediciklerinin doktor kontrolündeki istekleri şaşırttı.

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Büyüyen Beşik

Geçtiğimiz gün 5 ilde gerçekleştirilen dev operasyonlarla gözaltına alınan Adnan Oktar'ın kediciklerinin çoğunun hastalıklarını iddia ederek hastaneye yatmak istedikleri öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saatlerinde soruşturma kapsamında aranması bulunan Mehmet Alp Ünlü'yü de yakaladı. Polis ekipleri gözaltına aldığı şüphelilerin ifadelerini almaya başladığı öğrenildi. Gözaltına alınan kadınların çoğunun doktor kontrolü sırasında çeşitli hastalıkları olduğunu belirterek hastaneye yatma veya düzenli kullandıkları ilaçların verilmesi için adli talepleri olduğu belirtildi.

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