Facebook Twitter Rss

Kediciklerden Tülay Kumaşçı yakalandı

Kediciklerden Tülay Kumaşçı yakalandı.24809
  • Giriş : 16.07.2018 / 07:45:00

Adnan Oktar'ın kediciklerden olan Tülay Kumaşçı yakalandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Geçtiğimiz günlerde yapılan dev operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar'ın kediciklerinden olan Tülay Kumaşçı'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Kumaşçı, örgütün hiyerarşik yapısında 'bacı' olarak biliniyordu.

Operasyonun hedefinde 106’sı kadın 235 kişi bulunuyor. Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 186 kişi yakalandı. Oktar grubunun önemli isimlerinden Tarkan Yavaş ise polis tarafından aranıyor.

Öte yandan mali polisin yaptığı operasyondan sonra Türkiye genelinde 45 kişinin daha şikayette bulunduğu öğrenildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başladığı günden bu yana 2 kız çocuğunun aileleriyle birlikte Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek Adnan Oktar ve grubu tarafından “cinsel taciz” şikayetinde bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu bugüne kadar toplam 17 kız çocuğunun cinsel tacize uğradığının tespit edildiği kaydedildi. Adnan Oktar ve grubuna yönelik devam eden soruşturma kapsamında şikayetlerin sadece yurt içinden gelmediği de öğrenildi. Hollanda, Katar, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan ile Avusturya’da bulunan bazı mağdurların büyükelçilik ve başkonsolosluklara başvurarak şikayetçi oldukları belirtildi.

VATAN

ABD Dışişleri'nden '15 Temmuz' açıklaması

İşte Pensilvanya'daki FETÖ kampı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Adalet Bakanı'ndan OHAL açıklaması

Adalet Bakanı'ndan OHAL açıklaması

Adalet Bakanı'ndan Olağanüstü Hal ile ilgili açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı: 53 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: 53 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

 

15 Temmuz'da metrobüs güzergahı açıklandı

15 Temmuz'da metrobüs güzergahı açıklandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle metrobüs güzerga

Kahraman şehidin kabrine ziyaretçi akını!

Kahraman şehidin kabrine ziyaretçi akını!

Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

 

Sigaraya 21 yaş ve 500 metre kuralı!

Sigaraya 21 yaş ve 500 metre kuralı!

Sağlık Bakanlığı, tütün ürünleri ile ilgili acil eylem planı hazırladı.

Çavuşoğlu: Gerçek bir lider gibi karşılandık

Çavuşoğlu: Gerçek bir lider gibi karşılandık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO zirvesiyle ilgili önemli açıklamalrda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya