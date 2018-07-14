Kediciklerin makyajsız hali şaşırttı
Geçtiğimiz gün 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan Adnan Oktar'ın 'kedicik' olarak adlandırdığı bir grup kadın sağlık kontrolünden geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan ve ‘kedicik’ olarak adlandırılan bir grup kadın şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi.
Kadın şüpheliler sağlık kontrolü işleminin ardından sorgulanmak üzere yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülecek.
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