Kemal Doğulu'dan açıklama: Beni linç ediyorlar
'Bugün Ne Giysem' yarışmasıyla yıldızı parlayan Kemal Doğulu, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı beach'ta teknik aksaklıklar yaşadığı için esip gürleşmiş, küfürler edip mikrofonu yere atmıştı.
Yaşananların çok farklı olduğunu belirten Doğulu " Beni linç ediyorlar" dedi. Magazin D Yaz kameralarına konuşan Doğulu, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.
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