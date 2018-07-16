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Kemal Doğulu'dan açıklama: Beni linç ediyorlar

Kemal Doğulu'dan açıklama: Beni linç ediyorlar.14177
  • Giriş : 16.07.2018 / 16:16:00

Ünlü isim Kemal Doğulu, kendisine gelen tepkilere açıklık getirdi.

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Sepet Beşik

'Bugün Ne Giysem' yarışmasıyla yıldızı parlayan Kemal Doğulu, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı beach'ta teknik aksaklıklar yaşadığı için esip gürleşmiş, küfürler edip mikrofonu yere atmıştı.

Yaşananların çok farklı olduğunu belirten Doğulu " Beni linç ediyorlar" dedi. Magazin D Yaz kameralarına konuşan Doğulu, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

MİLLİYET

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