Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına kısa bir ara vererek bayram ziyareti için Deniz Baykal'ın kapısını çaldı.
Kılıçdaroğlu, partisince Etimesgut Korkut Ata Kültür Merkezi'nde düzenlenen sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar toplantısına katıldı.
Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra Bilkent'teki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geçerek, burada tedavi gören Deniz Baykal'ı ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kılıçdaroğlu'nun, Deniz Baykal'ın Ramazan Bayramı'nı kutladığı ve sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldığı belirtildi.
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