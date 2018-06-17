Facebook Twitter Rss

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti.25412
  • Giriş : 17.06.2018 / 18:24:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'a bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına kısa bir ara vererek bayram ziyareti için Deniz Baykal'ın kapısını çaldı.

Kılıçdaroğlu, partisince Etimesgut Korkut Ata Kültür Merkezi'nde düzenlenen sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar toplantısına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra Bilkent'teki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geçerek, burada tedavi gören Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kılıçdaroğlu'nun, Deniz Baykal'ın Ramazan Bayramı'nı kutladığı ve sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldığı belirtildi.

Şehit Fethi Sekin'in babasına minibüs çarptı

Demirtaş, TRT'de propagandasını yapacak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Demirtaş, TRT'de propagandasını yapacak

Demirtaş, TRT'de propagandasını yapacak

Selahattin Demirtaş, TRT'de yapacağı konuşma için cezaevinde konuştu.

Meral Akşener: Süper baskın seçime gidiyoruz

Meral Akşener: Süper baskın seçime gidiyoruz

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran'da süper baskın seçime gidileceğini söyledi.

 

Romanlardan Erdoğan'a bayram hediyesi

Romanlardan Erdoğan'a bayram hediyesi

Romanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir sürpriz yaptılar.

Berat Albayrak'ın bu paylaşımı rekor kırdı!

Berat Albayrak'ın bu paylaşımı rekor kırdı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafını pay

 

24 Haziran için kim, ne vaat etti?

24 Haziran için kim, ne vaat etti?

24 Haziran'daki seçime hazırlanan adaylar ve siyasi partilerin vaatleri ne oldu?

Başbakan o daveti kırmadı

Başbakan o daveti kırmadı

Başbakan Binali Yıldırım, kendisini çaya davet eden ailenin ricasını kırmadı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya