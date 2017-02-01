Kemal Kılıçdaroğlu, Merkel ile buluşacak!
Yarın Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşecek.
Kemal Kılıçdaroğlu, yarın akşam saat 20.00'de Almanya Büyükelçilik Rezidansı'nda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile buluşacak.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sabah saat 10.00'da ise Ankara JW Marriott Hotel'de AB Büyükelçileri ile bir araya gelecek.
DİĞER HABERLER
Türkiye'den Yunanistan'a: Siz vururuz
AK Parti milletvekili, Yunanistan'ı açık açık tehdit ederek "sizi vururuz" dedi.
BBP'den flaş referandum açıklaması!
BBP Genel Başkan Yardımcısı, referandum ile ilgili açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, o milletvekilinin istifasını istedi
Kılıçdaroğlu, Elif Doğan Türkmen ile ilgili çarpıcı bir karar aldı.