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Kemal Kılıçdaroğlu, Merkel ile buluşacak!

Kemal Kılıçdaroğlu, Merkel ile buluşacak!.12236
  • Giriş : 01.02.2017 / 19:52:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Angela Merkel ile görüşecek.

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Yarın Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, yarın akşam saat 20.00'de Almanya Büyükelçilik Rezidansı'nda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile buluşacak.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sabah saat 10.00'da ise Ankara JW Marriott Hotel'de AB Büyükelçileri ile bir araya gelecek. 

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