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Kenan Doğulu, ücreti Mina'nın ailesine iade etti

Kenan Doğulu, ücreti Mina'nın ailesine iade etti.26927
  • Giriş : 23.03.2018 / 15:21:00

Ünlü pop şarkıcısı Kenan Doğulu, ücreti Mina'nın ailesine iade etti.

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Sepet Beşik

Bekarlığa veda partisi için gittikleri Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönerken İran'da düşen uçağın içinde can veren Mina Başaran ve arkadaşları sevenlerini yasa boğdu. 14 Nisan'da düğünü olacak Mina'nın özel gecesinde sahneye çıkacak Kenan Doğulu peşin aldığı ücreti iade etti.

Başaran Holding'e ait Bombardier Challanger 604 tipi özel iş jeti 11 Mart'ta İran'da düştü. Uçakta Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettabat hayatını kaybetti. Uçak düşmese Mina Başaran, 14 Nisan'da Murat Gezer'le Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı ve Kenan Doğulu'nun sahne alacağı düğünle evlenecekti.

Mina Başaran ve Murat Gezer'in anneleri ve yakın akrabaları düğün kıyafetlerini Vakko ve Beymen'den almış. Her iki marka da kendilerinden düğün kıyafeti alan herkesi tek tek arayıp kıyafetleri iade edebileceklerini ve paralarını geri alabileceklerini söylemiş. Çiftin iki ay önce kiraladıkları yol yalısı dairenin sahibi de aynı hassasiyeti göstermiş ve kontrat gereği 10 aylık kirayı alabilecekken aileye "Evi istediğiniz zaman boşaltabilirsiniz, kira falan da istemiyorum" demiş.

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