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Kenan Evren'den Fenerbahçe'ye 100 milyon TL

Kenan Evren'den Fenerbahçe'ye 100 milyon TL.11557
  • Giriş : 06.04.2018 / 11:14:00

Fenerbahçe'de Kenan Evren Lisesi'nin üzerinde bulunan arazi için karar verildi.

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Büyüyen Beşik

Fenerbahçe'de o arazi için çözüm geliştirildi. Daha önce Kenan Evren Lisesi'nin üzerinde bulunan arazi için 3 okul, 1 salon yapan Fenerbahçe, istediğinim alamayınca harcadığı parayı devletten geri istemişti. 

Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'in haberine göre, Fenerbahçe'de Başkanı Aziz Yıldırım, haziran ayında yapılacak seçim öncesi Kenan Evren Lisesi’nin üzerinde bulanan arazi krizini çözüme kavuşturdu. Sarı-Lacivertliler, 2002 yılında dönemin Bakanı Necdet Tekin ile imzalanan protokol gereği 3 okul ve 1 spor salonunu yaparak, bunun karşılığında Kenan Evren Lisesi’nin 49 yıllığına kendilerine kiralanmasını talep ediyordu. Uzun yıllardır sürüncemede kalan bu araziyle ilgili Başkan Yıldırım, Ankara’da yaptığı görüşmelerden bir sonuç aldı. 

Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşma sağladı. F.Bahçe, yapılan anlaşmada Kenan Evren Lisesi’nin 49 yıllığına kendilerine kiralama istediğinden vazgeçti. Araziyi kiralamak için yapılan Ataşehir Anadolu Lisesi, Sancaktepe İlkokulu, Üsküdar Yavuztürk İlkokulu ve Mevlana Kız Teknik ve Meslek Lisesi Spor salonunun yapımında bankadan çekilen krediler ve bunların faizleri olarak kulüp kasasından çıkan 100 milyon TL geri alınacak. Bu anlaşmanın Başkan Aziz Yıldırım tarafından açıklanması bekleniyor.

CENTER DEREAĞZI’NA

Aziz Yıldırım’ın bir numaralı planı Saraçoğlu’nun arkasında yer alan Kenan Evren Lisesi üzerine bir Fener Center yapmaktı. Kenan Evren Lisesi’nin arazisinden vazgeçen Yıldırım’ın Fener Center projesini ise Dereağzı’na taşınmayı planladığı ortaya çıktı. Öte yandan Spor Toto ile yapılan forma kol sponsorluğu tribün sponsorluğuna dönüştürüldü. Yapılan anlaşmaya göre; Sarı-Lacivertli kulüp kasasına bu anlaşmadan dolayı 50 milyon TL koyacak.

AKŞAM

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