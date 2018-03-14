Kenan İmirzalıoğlu dişi için hekim kontrolünde
Kenan İmirzalıoğlu, aslında diş hekimine kontrol için geldiğini, sonra da AVM turu yapmaya karar verdiklerini söyledi.
Zorlu AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çifti, yoğun ilgiyle karşılaştı. Fotoğraf çekilmek isteyen hayranlarını kırmayan ikili, mütevazi halleriyle dikkati çekti.
Diş doktoruna geldiğini belirten İmirzalıoğlu, “Arkadaşlar doktoruma kontrole gelmişken biraz da turlayalım dedik. Her şey yolunda çok şükür. Haftaya izleyiciyle buluşuyoruz. Çok emek verdik, heyecanlıyız. Bekleyip göreceğiz” dedi.
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