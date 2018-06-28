Kenya'da pazar yerinde yangın: 15 kişi öldü
Kenya'nın Başkenti Nairobi'de henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı pazar yerinde başlayan yangında 15 kişi yaşamını yitirdi. Olayda 60'tan fazla insan yaralandı.
Basın mensuplarına açıklamada bulunan Nairobi emniyeti sözcüsü Kang'ethe Thuku, yangının sebebini henüz bilmediklerini açıkladı.
Olayda pazar yerinde önemli ölçüde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
TRT
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