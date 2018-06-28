Facebook Twitter Rss

Kenya'da pazar yerinde yangın: 15 kişi öldü

Kenya'da pazar yerinde yangın: 15 kişi öldü.26120
  • Giriş : 28.06.2018 / 11:49:00

Kenya'nın Başkenti Nairobi'de pazar yerinde yangın çıktığı öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Kenya'nın Başkenti Nairobi'de henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı pazar yerinde başlayan yangında 15 kişi yaşamını yitirdi. Olayda 60'tan fazla insan yaralandı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Nairobi emniyeti sözcüsü Kang'ethe Thuku, yangının sebebini henüz bilmediklerini açıkladı.

Olayda pazar yerinde önemli ölçüde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

TRT

Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu fena düştü

ABD: Güney Kore'den asker çekmeyeceğiz

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD: Güney Kore'den asker çekmeyeceğiz

ABD: Güney Kore'den asker çekmeyeceğiz

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore'den asker çekmeyeceğine dair açıklama yaptı.

Almanya'da patlama: 3 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da patlama: 3 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın Bremen kentinde yaşanan patlamada 3 kişi öldü.

 

Erdoğan'ın zaferi İsrail'i karıştırdı

Erdoğan'ın zaferi İsrail'i karıştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi İsrail'i karıştırdı.

Çipras'tan Erdoğan için açıklama

Çipras'tan Erdoğan için açıklama

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Erdoğan için açıklama geldi.

 

Rusya'dan Birleşmiş Milletler'e tepki geldi

Rusya'dan Birleşmiş Milletler'e tepki geldi

Rusya'dan Birleşmiş Milletler'in Moldova kararına sert tepki geldi.

Kaçırılan Türk işçiler serbest bırakıldı

Kaçırılan Türk işçiler serbest bırakıldı

Libya'nın Ubari kentinde kaçırılan Türk işçiler serbest bırakıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya