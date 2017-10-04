Kenya'da sıtma salgını: 26 kişi can verdi
Kenya'da salgın şoku. Son günlerde hızla yayılan sıtma virüsü nedeniyle 26 kişinin yaşamını yitirdiği, bin 300'den fazla kişiye de sıtma teşhisi konulduğu öğrenildi. Kapau köyü muhtarı Sadaam Kalale, köyde sivrisineklerin etkisiyle virüsün yayıldığını söyledi.
Marshabit eyaleti Sağlık Müdürü Adano Koch ise yağışlar nedeniyle sıtma virüsünün yayıldığını belirterek geçen hafta sadece Marshabit eyaletinde sıtmaya yakalanan 17 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Eyalette son bir hafta içerisinde ise bin 300'den fazla kişiye sıtma teşhisinin konulduğunu kaydeden Koch, Laisamis ve North Horr kasabalarına sağlık görevlilerinin gönderildiğini, durumun kontrol alınmaya çalışıldığını aktardı.
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