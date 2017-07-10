Kerem Bulut ve Oytun Özdoğan kadro dışı!
Fenerbahçe'nin genç yeteneklerine kötü haber... Kadrodan çıkarıldılar...
Sosyal medyaya düşen bir fotoğraf Fenerbahçe taraftarları arasında şok etkisi yarattı. Fotoğrafta 2 oyuncu kucaklarında küllükle Topuk Yaylası Cezaevi mesajı atmışlardı.
Fotoğrafın büyük tepki çekmesinin ardından Fenerbahçe iletişim departmanından yapılan açıklamada Kerem Bulut ve Oytun Özdoğan'ın kampta sigara içtikleri için kadro dışı bırakıldıkları belirtildi.
DİĞER HABERLER
Gomis isyan bayrağını açtı: Beni görmüyorlar
Galatasaray'da Drogba'nın da isyan ettiği pas konusunda Gomis'ten de tepki geldi.
Beşiktaş'ta şok ayrılık! Marcelo gidiyor
Beşiktas Kulübü'nde Pepe sevinci yaşanırken, Marcelo ile ilgili kötü haber geldi.
Özbek rest çekti: Seni U-21 takımına yollarız
Galatasaray'da Sneijder krizinde sular durulmuyor. Başkan Dursun Özbek'in yıldız futbolcuya rest çek
İşte Vincent Aboubakar'ın yeni takımı!
Geçtiğimiz yıl Beşiktaş forması giyen Kamerunlu golcü Aboubakar, yeni kulübünü Marcelo'ya açıkladı.