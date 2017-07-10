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Kerem Bulut ve Oytun Özdoğan kadro dışı!

Kerem Bulut ve Oytun Özdoğan kadro dışı!.19600
  • Giriş : 10.07.2017 / 21:14:00

Fenerbahçeli oyuncular Kerem Bulut ve Oytun Özdoğan, disiplinsiz hareketleri üzerine kadro dışı bırakıldı.

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Fenerbahçe'nin genç yeteneklerine kötü haber... Kadrodan çıkarıldılar...

Sosyal medyaya düşen bir fotoğraf Fenerbahçe taraftarları arasında şok etkisi yarattı. Fotoğrafta 2 oyuncu kucaklarında küllükle Topuk Yaylası Cezaevi mesajı atmışlardı.

Fotoğrafın büyük tepki çekmesinin ardından Fenerbahçe iletişim departmanından yapılan açıklamada Kerem Bulut ve Oytun Özdoğan'ın kampta sigara içtikleri için kadro dışı bırakıldıkları belirtildi.

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