Facebook Twitter Rss

Kerem Bürsin: Evlilik nedir? Anı yaşıyoruz

Kerem Bürsin: Evlilik nedir? Anı yaşıyoruz.16525
  • Giriş : 04.02.2017 / 11:30:00

Seranay Sarıkaya ile 2 yıllık bir beraberliği olan Kerem Bürsin ilginç bir açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, 2 yıldır aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya ile evlilik iddialarına yanıt verdi. Bürsin, gazetecilerin evlilik sorusuna 'Evlilik nedir ya? Şu an düşünmeye gerek yok. Anı yaşıyoruz' diyerek herkesi şaşırttı:

‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’ dizisinde Ali karakterini canlandıran Kerem Bürsin, Karaköy’de yapılan çekimlerde objektiflere takıldı. Rolü için 1.5 yıldır ABD ve İstanbul’da boks eğitimi aldığını söyleyen oyuncu, “Norveç’ten bir hoca geldi, onunla çalıştık” dedi. Bürsin, “Rol arkadaşınız Leyla Lydia Tuğutlu’yla öpüşme sahnelerini sevgiliniz Serenay Sarıkaya kıskanıyor mu?” sorusuna, “İkimiz de profesyonel oyuncularız. İş iştir” yanıtını verdi.

Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi için deli gibi çalıştığını ve iki ay dans dersi aldığını belirten oyuncu, “İlişkiniz evlilikle sonuçlanabilir mi? sorusuna ise “Bu evlilik nedir ya? Biraz izin verin beraberliğimizin tadını çıkaralım. Şu an düşünmeye gerek yok. Anı yaşıyoruz. Gayet mutluyuz ve çok güzel bir ilişki yaşıyoruz, hayırlısı” şeklinde cevap verdi. Bürsin, sevgilisinin kendisine sık sık sürprizler yaptığını da sözlerine ekledi.

İran'dan ABD'ye füzeli cevap!

Başbakan'dan metro ve tramvay müjdesi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Caner Erkin'in itirazı karara bağlandı!

Caner Erkin'in itirazı karara bağlandı!

Caner Erkin ile Asena Atalay'ın boşanma davalarında gelişme kaydedildi.

Açıkladı! Megastar Tarkan ABD'ye gidiyor

Açıkladı! Megastar Tarkan ABD'ye gidiyor

Megastar Tarkan, Amerika Birleşik Devletleri'ne konsere gidiyor.

 

Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak boşanıyor

Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak boşanıyor

Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak hakkında yapılan dedikodular doğru çıktı.

Survivor'da İlhan Mansız'ın kalbi sıkıştı

Survivor'da İlhan Mansız'ın kalbi sıkıştı

Survivor'da ünlüler takımında boy gösteren İlhan Mansız sevenlerini korkuttu.

 

Berkay'dan Caner Erkin'in sözlerine cevap!

Berkay'dan Caner Erkin'in sözlerine cevap!

Berkay, Caner Erkin'in eski eşi Asena ile ilgili söylediği sözlerine cevap verdi.

Oyuncu Berrak Tüzünataç'a 20 ay hapis

Oyuncu Berrak Tüzünataç'a 20 ay hapis

Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın yargılandığı davada cezası belli oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya