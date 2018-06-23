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Kerem, Serenay'dan 1 milyon TL borç mu aldı?

Kerem, Serenay'dan 1 milyon TL borç mu aldı?.17578
  • Giriş : 23.06.2018 / 08:25:00

Kerem Bürsin'in sevgilisi Serenay Sarıkaya'dan 1 milyon TL borç aldığı iddia edildi.

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Sepet Beşik

Ekranların sevilen yüzlerinden olan Kerem Bürsin ile sevgilisi Serenay Sarıkaya hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Bürsin'in Sarıkaya'dan 1 milyon TL borç aldığı öne sürüldü.

Bayram tatilini sevgilisi Serenay Sarıkaya’yla birlikte yurtdışında geçiren Kerem Bürsin, önceki gün tek başına Etiler’deki Da Mario adlı restorandaydı. Çıkışta soruları yanıtlayan oyuncu, başrolü Elçin Sangu’yla paylaştığı “Yaşamayanlar” adlı yeni dizinin çekimlerinin başladığını söyledi: “Çok değişik bir proje. Bu değişiklik beni heyecanlandırıyor.”

Sohbet sırasında Serenay Sarıkaya’dan 1 milyon lira borç aldığı ama ödeyemediği, bu yüzden ilişkide kriz yaşandığı konusu da açıldı. Ancak bu soru Bürsin’i öfkelendirdi. Yıllarca Amerika’da yaşayan oyuncu, tepkisini Amerika tarzıyla dile getirdi: “Bullshit (saçmalık) haberler, bullshit! Yalan.”

HÜRRİYET

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