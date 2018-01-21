Kerimcan Durmaz: Maliye ile başım belada
DJ Kerimcan Durmaz, Nişantaşı’nda bir mağazadan pırlanta yüzük alırken görüntülendi. Durmaz, “Demet Akalın Bostancı’daki konserimde sahneye çıkıp, bana destek olmuştu. Bu jestine karşılık kendisine ufak bir hediye aldım” dedi. Yüzüğün fiyatıyla ilgili ısrarlı sorular üzerine ünlü DJ “Fiyatını söyleyemem. Zaten maliye ile başım belada” diye konuştu. Akalın ise “Kuzum ne gerek vardı” notuyla yüzüğün fotoğrafını paylaştı.
Milliyet
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