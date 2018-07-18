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Kerimcan Durmaz 'çekin kulağını' demiş

Kerimcan Durmaz 'çekin kulağını' demiş.15735
  • Giriş : 18.07.2018 / 17:17:00

Kerimcan Durmaz çete üyelerine o şarkıcı ile ilgili 'çekin kulağını' dedi.

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Sosyal medya paylaşımları ve jüri üyeliği yaptığı moda programı ile adını duyuran Kerimcan Durmaz'ın kendisine yönelik hakaretleri nedeniyle çete üyelerinden Arto'yu tehdit etmelerini istediği ortaya çıktı.

İstanbul’da Savaş S.’nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün ünlü şarkıcı Gizem Kara’yı tehdit ettiği öne sürüldü. Kara, Emniyette tehdit olayından haberi olmadığını öne sürdü. Aynı çete soruşturması kapsamında, ifadesi alınan ünlü DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın, Arto olarak tanınan şarkıcı Harutyan Dalga’yı 'kulağını çekin' diyerek tehdit ettirdiği iddiasıyla sorgulandığı ortaya çıktı. Durmaz’ın Emniyette suçlamayı kabul etmediği öne sürüldü.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Temmuz 2018 günü, elebaşılığını Savaş S’nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. İzmir’de düzenlenen başka bir operasyon kapsamında cezaevinde olan Savaş S’nin 7 adamı gözaltına alındı. 2 tabanca ve 128 mermi ele geçti.

Çeteye yönelik teknik ve fiziki takipte, çete üyelerinin ünlü şarkıcı Gizem Kara’yı tehdit ettiklerine yönelik konuştukları belirlendi. Polis yaptığı araştırmada, cezaevinde olan bazı çete üyelerinin Gizem Kara’nın dayısıyla kavga ettiklerini ve bu olayın devamında Gizem Kara’ya gerekli mesajın iletildiği yönünde konuştuklarını tespit etti. Bu tespitle birlikte operasyonun ardından Gizem Kara Emniyete çağırılarak bilgisine başvuruldu. Gizem Kara, Emniyette verdiği ifadede, tehdit olayından haberdar olmadığını, tehdit edilmediğini öne sürdü. Kara, ifadesinin ardından Emniyetten ayrıldı.

KERİMCAN DURMAZ RİCACI OLDU

Çeteye yönelik yapılan teknik takipte, çete üyelerinin arasında yaptığı konuşmalarda ünlü DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın da adı geçti.

İddiaya göre, Arto olarak tanınan Harutyan Dalga, sosyal medya üzerinden Kerimcan Durmaz’a hakaret ediyordu. Durmaz, bu hakaretlerin son bulması için çete üyelerinden ricacı oldu. Çete üyeleri de Arto’yu uyarmalarının ardından paylaşımlar kesildi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Bu iddialar üzerine Kerimcan Durmaz, Emniyete çağırılarak ifadesi alındı. Durmaz’ın Emniyette hakkındaki iddiaları kabul etmediği öne sürüldü. Sorgulanan çete üyeleri ise, Kerimcan Durmaz’ın sahnesini çok beğendiklerini, hakkındaki paylaşımlar nedeniyle rahatsızlık duyduklarını ve bu nedenle Arto’yu uyardıklarını söyledikleri öne sürüldü.

“Tehdit”, “Yağma”, “Gasp”, “6136 SKM”, “Ruhsatsız Silah ve Mermi Ticareti”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun kılma”, “Rüşvet Almak ve Vermek”, “Başkasına ait Kimlik Bilgilerinin Kullanılması”. “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme” ve “Hakaret” suçlarından sorgulanan çete üyelerinden 3 kişi tutuklanırken, 4 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Savaş S. ve bir adamının İzmir’deki soruşturma kapsamında tutuklu oldukları bildirildi.

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