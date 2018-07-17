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Kerimcan Durmaz'ın adı mafyaya karıştı

Kerimcan Durmaz'ın adı mafyaya karıştı.15735
  • Giriş : 17.07.2018 / 11:34:00

Ünlü isim Kerimcan Durmaz'ın adı mafya soruşturmasına karıştı.

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Paylaşımlarıyla internet fenomeni olan ve jürilik yaptığı moda programında yıldızı iyice parlayan Kerimcan Durmaz'ın adı mafya soruşturmasına karıştı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Kerimcan Durmaz, sosyal medyada kendisine hakaret eden bir kişiyi Sarallar grubunun bir üyesine şikayet ederek 'Kulağını çeker misiniz' dedi. Ancak bu kişi, isteğini yerine getirmedi.

Polis, bu detayı sorunca Durmaz Saral üyesinin dediğini yapmadığına yönelik ifade verdi.

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