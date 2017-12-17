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Kerimcan Durmaz'ın konserinde ortalık karıştı

Kerimcan Durmaz'ın konserinde ortalık karıştı.20292
  • Giriş : 17.12.2017 / 08:28:00

Kısa sürede ünlenen ve büyük bir takipçi kitlesi olan Kerimcan Durmaz'ın konserinde arbede çıktı.

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Büyüyen Beşik

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Zonguldak’ta bir otelde konser verdi. ’Yılın en iyi partisi’ sloganıyla düzenlenen konserde Kerimcan Durmaz’ın dansçıları da sahne aldı. Dansçıların dans ettiği sırada salondaki kalabalık arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kerimcan Durmaz, korumaları tarafından sahneden indirilerek odasına götürüldü. Haber verilmesiyle gelen polis, salonda kavga eden tarafları ayırmak için büyük çaba sarf etti.

Biber gazı kullanan polis, salondakileri dışarı çıkarttı. Otel dışında da bazı gençler alkolün etkisiyle kavga etmeyi sürdürdü. Müdahalede bulunan polis, gençleri uzaklaştırdı

EMNİYET AMİRİNİN KOLUNA GİRDİ

Bir süre sonra otel çevresinin sakinleşmesinin ardından Kerimcan Durmaz, güvenlik önlemleri altında otelden çıkarak otomobiliyle otelden ayrıldı. Durmaz, otomobiline kadar kendisine eşlik eden ve koluna girdiği kadın emniyet amirine, "Teşekkür ederim amirim, çok mersi" dedi. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hürriyet

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