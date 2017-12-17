Kerimcan Durmaz'ın konserinde ortalık karıştı
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Zonguldak’ta bir otelde konser verdi. ’Yılın en iyi partisi’ sloganıyla düzenlenen konserde Kerimcan Durmaz’ın dansçıları da sahne aldı. Dansçıların dans ettiği sırada salondaki kalabalık arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kerimcan Durmaz, korumaları tarafından sahneden indirilerek odasına götürüldü. Haber verilmesiyle gelen polis, salonda kavga eden tarafları ayırmak için büyük çaba sarf etti.
Biber gazı kullanan polis, salondakileri dışarı çıkarttı. Otel dışında da bazı gençler alkolün etkisiyle kavga etmeyi sürdürdü. Müdahalede bulunan polis, gençleri uzaklaştırdı
EMNİYET AMİRİNİN KOLUNA GİRDİ
Bir süre sonra otel çevresinin sakinleşmesinin ardından Kerimcan Durmaz, güvenlik önlemleri altında otelden çıkarak otomobiliyle otelden ayrıldı. Durmaz, otomobiline kadar kendisine eşlik eden ve koluna girdiği kadın emniyet amirine, "Teşekkür ederim amirim, çok mersi" dedi. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hürriyet
DİĞER HABERLER
Murat Dalkılıç sevgilisine teklif götürdü!
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'e teklif götürdü.
Sabancı ailesinin genç üyesi 100 kilo verdi
Sabancı ailesinin genç üyesi Faruk Sabancı, tam 100 kilo verdi.
Sanatçı Köksal Engür 41 yıllık eşinden boşandı!
Usta sanatçı Köksal Engür 41 yıllık eşi Jale Engür'den boşandı.
Yerlitaş'tan şehit savunması: Gözlüğüm yoktu
Ünlü modacı Nur Yerlitaş, skandal sözleri ile ilgili açıklama yaptı.
'Fransız Elvis'e binlerce kişiyle görkemli veda
Fransız sanatçı Johnny Hallyday, Paris’te son yolculuğuna uğurlandı.
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ı Günel tanıştırmış!
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ı Günel tanıştırmış.