Kerkük operasyonu başladı!
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Ajansı'ndan kritik açıklama geldi. Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin Kerkük'ün güneyindeki Beşir köyü ve Tazehurmatu kasabasına tank, top, hummer ve diğer silah silahların sevkiyatı yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin kentin güneyine yaptığı askeri sevkiyatın nedeninin, Peşmerge kontrolündeki petrol kuyuları, havaalanı ve askeri üsleri ele geçirmek olduğu ileri sürüldü.
Ayrıca açıklamada, Peşmerge ile Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri arasındaki mesafenin 3 kilometre olduğu duyuruldu.
IKBY Başkan Yardımcısı Kosrat Resul, "On binlerce peşmerge, Irak güçlerinin tehditlerine karşılık vermek üzere Kerkük’te. Dün geceden beri 6 bin asker daha Kerkük'te" dedi.
Kerkük Batı Cephesi Peşmerge Komutanı Kemal Kerküki ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi'nin kentin güney bölgesinden ilerlemeye başladığını teyit ederek, bölgede askeri bir gerilimin olduğunu söyledi.
Kerküki tüm Peşmerge güçlerinin mevzilerde konuşlandığını, olası bir müdahaleyi ise cevapsız bırakmayacaklarını dile getirdi.
Kent merkezinde son durum hakkında ise Kerküki, bazı vatandaşların gönüllü olarak ellerine silah aldığını ve Haşdi Şabi'nin kente girmesine karşı çıktıklarını ifade etti.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, silahlarını halka doğrultmayacaklarını ve Kürtlerle savaş başlatmayacaklarını kaydetmişti.
TRT
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