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Kerkük'te bombalı saldırı

Kerkük'te bombalı saldırı.22524
  • Giriş : 24.09.2017 / 08:05:00

Yapılması planlanan bağımsızlık referandumu öncesi Kerkük karıştı.

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Kuzey Irak'ta yapılması beklenen ve tartışmalara neden olan bağımsızlık referandumu öncesi gerilim yükseldi. Barzani'ye bağlı peşmerge güçlerine düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi öldü.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna sayılı saatler kala Kerkük’ün güneyinde peşmergeye saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 peşmerge hayatını kaybetti, 5 peşmerge de yaralandı.

Reuters haber ajansının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, peşmergeleri hedef alan saldırı, bomba yüklü araçla düzenlendi. Patlamada 3 peşmege yaşamını yitirirken, 5 peşmerge yaralandı.

Saldırının yaşandığı Kerkük’ün güneyindeki Dakuk kasabasının, IŞİD kontrolündeki bölgelere sınır olduğu belirtildi.

TRT

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