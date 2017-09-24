Kerkük'te bombalı saldırı
Kuzey Irak'ta yapılması beklenen ve tartışmalara neden olan bağımsızlık referandumu öncesi gerilim yükseldi. Barzani'ye bağlı peşmerge güçlerine düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi öldü.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna sayılı saatler kala Kerkük’ün güneyinde peşmergeye saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 peşmerge hayatını kaybetti, 5 peşmerge de yaralandı.
Reuters haber ajansının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, peşmergeleri hedef alan saldırı, bomba yüklü araçla düzenlendi. Patlamada 3 peşmege yaşamını yitirirken, 5 peşmerge yaralandı.
Saldırının yaşandığı Kerkük’ün güneyindeki Dakuk kasabasının, IŞİD kontrolündeki bölgelere sınır olduğu belirtildi.
TRT
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