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Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi.15662
  • Giriş : 25.09.2017 / 17:55:00

Irak'ın Kerkük şehrinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği öğrenildi.

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Kuzey Irak'ta IKBY lideri Mesud Barzani tarafından düzenlenen bağımsızlık referandumu devam ederken Irak'ın Kerkük şehrinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği öğrenildi.

Öte yandan, Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen ve Arapların boykot ettiği anayasaya aykırı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yaptığı tartışmalı referandumun bitmesine çok az bir zaman kala araçların trafiğe çıkması yasaklandı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, yaptığı açıklamada, kent merkezinde araçla trafiğe çıkılmasının yasaklandığını ifade etti. 

Böylesi bir kararın neden alındığına da değinen Kamil, tartışmalı referandumun bitmesinden sonra olası bir provokasyonun önüne geçilmesi için araçların trafiğe çıkmasının saat 16.00'dan sonra yasaklandığını ve yarın sabah saatlerine kadar bunun geçerli olduğunu kaydetti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını duyurmuştu.

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