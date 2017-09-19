Kerkük Valisi Necmettin Kerim için karar çıktı!
Kerkük İl Meclisi'nden karar çıktı. Irak Parlamentosu'nun Necmedin Kerim'i görevden alma kararını reddetti.
Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin kararıyla, parlamentosunun 'görevden azlini' ilan ettiği Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, dün yaptığı açıklamada Irak Başbakanı'nın böyle bir karar alma yetkisinin olmadığını belirtmişti.
HÜRRİYET
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