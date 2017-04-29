Kern: Türkiye'nin üyeliğine izin verilmemeli
Avusturya Başbakanı Kern, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine izin verilmemesi konusunda Avrupalı ülkeleri uyardı. Kern, mülteciler konusunda 'yeni ilişkiler kuralım' diyerek iki yüzlü tavrını ortaya koydu.
Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Christian Kern, "Türkiye ile ilişkileri yeni bir düzene sokmamız lazım" dedi.
Kern, ekonomik ilişkiler, güvenlik ve göçmenlerle ilgili sorunların ayrı bir şekilde ele alınması gerektiğini savunurken, "Türkiye ile yeni ilişkiler kurmalıyız" dedi.
TRT
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