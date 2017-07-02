Keşif yapan hain yakalandı!
AK Parti ilçe yöneticileri ile belediyeye atanan kayyuma yönelik saldırı düzenlemek isteyen teröristin istihbaratı alındı. Kırsaldan gelen terörist keşif yaparken jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Habertürk'ün haberine göre; İlçedeki bütün MOBESE kameraları incelemeye alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda PKK'lı kadın teröristin yeri tespit edildi. Gece saat 21.45 sıralarında Tepebaşı Mahallesi Seher Sokak'ta yapılan operasyonda "Rozerin" kod adlı PKK'lı terörist yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kadın teröristin işlemleri sürüyor.
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