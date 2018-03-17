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Kesik el cinayetinde katile müebbet hapis

Kesik el cinayetinde katile müebbet hapis.21609
  • Giriş : 17.03.2018 / 14:14:00

Türkiye'yi sarsan kesik el cinayetinde mahkeme kararını açıkladı.

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Büyüyen Beşik

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sevgilisi ve yakın arkadaşını öldürdüğü iddiası ile yargılanan Deniz Boyraz'a 2 kez ömür boyu hapis cezası verildi.

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