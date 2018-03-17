Kesik el cinayetinde katile müebbet hapis
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sevgilisi ve yakın arkadaşını öldürdüğü iddiası ile yargılanan Deniz Boyraz'a 2 kez ömür boyu hapis cezası verildi.
TRT
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