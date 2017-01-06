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KHK ile kapatılan bazı gazeteler geri açıldı

KHK ile kapatılan bazı gazeteler geri açıldı.21229
  • Giriş : 06.01.2017 / 23:34:00
  • Güncelleme : 07.01.2017 / 08:01:21

Kanun Hükmünde Kararnameler ile kapatılan bazı gazetelerin yeniden açılmasına karar verildi.

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Daha önceki KHK'larla kapatılan bazı gazetelerin yeniden açılması kararlaştırıldı.

Karar, son yayınlanan KHK'lar ile ilan edildi.

İşte açılan o gazeteler:

Şuhut'un Sesi Gazetesi

Türkeli Gazetesi

Batman Gazetesi

Zafer Gazetesi

Hisar Gazetesi

Batman Çağdaş Gazetesi

İdil Haber Gazetesi

Prestij Haber Gazetesi

Urfanatik Gazetesi

Kızıltepe'nin Sesi Gazetesi

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