KHK ile kapatılan bazı gazeteler geri açıldı
Daha önceki KHK'larla kapatılan bazı gazetelerin yeniden açılması kararlaştırıldı.
Karar, son yayınlanan KHK'lar ile ilan edildi.
İşte açılan o gazeteler:
Şuhut'un Sesi Gazetesi
Türkeli Gazetesi
Batman Gazetesi
Zafer Gazetesi
Hisar Gazetesi
Batman Çağdaş Gazetesi
İdil Haber Gazetesi
Prestij Haber Gazetesi
Urfanatik Gazetesi
Kızıltepe'nin Sesi Gazetesi
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