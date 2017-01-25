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KHK'lardaki ihraç sonrası flaş gelişme

KHK'lardaki ihraç sonrası flaş gelişme.21834
  • Giriş : 25.01.2017 / 12:33:00
  • Güncelleme : 25.01.2017 / 12:52:50

Yargıtay'dan ihraç edilen 52 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde kararnamelerle (khk) Yargıtay'dan ihraç edilen 52 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden 26'sı Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. 

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