KHK'lardaki ihraç sonrası flaş gelişme
15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde kararnamelerle (khk) Yargıtay'dan ihraç edilen 52 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerden 26'sı Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
DİĞER HABERLER
HDP'li Baydemir ve Yıldırım gözaltına alındı
2017 Survivor'dan dün akşam kim elendi?
Dün akşam yapılan oylama ile Survivor adasından ayrılacak isim belli oldu.
FETÖ'den ihraç edilen polisler gözaltında
FETÖ soruşturması kapsamında 11 ilde operasyon gerçekleştirildi.
Yakalanıp Türkiye'ye getirildi
El Bab'da 5 askerimizin şehit olmasına neden olan hain saldırı ile örgütün önemli ismi yakalandı.
Polis katliamı son anda önledi!
Polis, Adana'nın Seyhan ilçesinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.
Uğur Mumcu ölümünün 24'üncü yılında anıldı
24 yıl önce hain bir suikast sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu anıldı.