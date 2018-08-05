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Kibariye: Eski çekim videoları yayınladılar

Kibariye: Eski çekim videoları yayınladılar.12038
  • Giriş : 05.08.2018 / 11:04:00

Kibariye, boşandığı için göbek attığı iddia edilen annesinin görüntüleri üzerine açıklama yaptı.

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Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Kibariye, annesinin boşandığı için göbek atmadığını, görüntülerin eski olduğunu ve eski görüntülerin basın mensuplarıyla paylaşıldığını iddia etti.

Kibariye, şunları yazdı:

''Değerli takipçilerim ve sevenlerim. Bugün magazin programlarında ve haber sitelerinde annem ile ilgili çıkan haberlere istinaden açıklama yapmaya gerek duydum. Değerli annem bana her daim, aile olmanın önemini ve yuvanın kutsallığı hakkında öğütler vermiştir. Ve öğütlerine riayet etmemi tavsiye etmiştir. Bu doğrultuda bugün basında çıkan haber videolarının gerçeği yansıtmadığını, eski çekim videoların sanki yeniymiş gibi servis edildiğini bilmenizi isterim. Sevgili annemin her daim kararlarıma saygı duyduğunu ve bana destek olduğunu siz değerli takipçilerim ve sevenlerimle paylaşmak istedim. Sevgi ve saygılarımla.."

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