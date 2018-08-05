Kibariye: Eski çekim videoları yayınladılar
Kibariye, annesinin boşandığı için göbek atmadığını, görüntülerin eski olduğunu ve eski görüntülerin basın mensuplarıyla paylaşıldığını iddia etti.
Kibariye, şunları yazdı:
''Değerli takipçilerim ve sevenlerim. Bugün magazin programlarında ve haber sitelerinde annem ile ilgili çıkan haberlere istinaden açıklama yapmaya gerek duydum. Değerli annem bana her daim, aile olmanın önemini ve yuvanın kutsallığı hakkında öğütler vermiştir. Ve öğütlerine riayet etmemi tavsiye etmiştir. Bu doğrultuda bugün basında çıkan haber videolarının gerçeği yansıtmadığını, eski çekim videoların sanki yeniymiş gibi servis edildiğini bilmenizi isterim. Sevgili annemin her daim kararlarıma saygı duyduğunu ve bana destek olduğunu siz değerli takipçilerim ve sevenlerimle paylaşmak istedim. Sevgi ve saygılarımla.."
DİĞER HABERLER
Serenay Sarıkaya 7 milyonu dansla kutladı
Serenay Sarıkaya, 7 milyon takipçi sayısına ulaşmasını dans ederek kutladı.
Oyuncu Sinem Kobal bebeğini kaybetti
Oyuncu çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ya kötü haber geldi.
Mert Fırat ile İdil Fırat'ın düğün yeri belli oldu
Ünlü oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat'ın düğün yeri belli oldu.
Mustafa Ceceli eşi ve oğluyla tatile çıktı
Eşiyle ilgili skandalın patlaması sonrası Mustafa Ceceli eşi ve oğluyla tatile çıktı.
Fotoğraf Tuba Büyüküstün'ün ailesini kızdırdı
Tuba Büyüküstün'ün sevgilisiyle çekilen fotoğrafları ailesini kızdırdı.