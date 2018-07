Kibariye'nin kocası sarışın sevgilisiyle

Sevilen şarkıcı Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, bu kez Bodrum'da bir beachte görüntülendi. Kibariye geçtiğimiz günlerde ayrılacağı iddialarını yalanlamıştı.Kibariye (58) kendisinden 20 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın (37) ihaneti ile sarsılmıştı. Bu krizin üstüne Ali Küçükbalçık'ın borçları yüzünden evlerine haciz de geldi. Her şeyi unutmak için Bodrum'daki yazlığına çekilen Kibariye, "Kocama güveniyorum. Şimdilik kofti bir durum yok. Ama yakalarsam affetmem. Ya da benim yerime paparazziler yakalayıp çeksin" demişti.Kibariye "Aldatıldığıma dair bazı şeyler kulağıma geldi. Ama ben inanmıyorum. Çünkü gözümle görmedim. Yakalasaydım, amenna. Ya da siz bir kadınla çekseydiniz, kabul. Bilmem neler için yuvamı yıkmam. Yalnız ciddi bir ilişki varsa ayrılırım." diye konuşmuştu.Maddi sıkıntıları da atlattıklarını belirten Kibariye şunları söylemişti: "Ali'nin kumar oynamasına gelince; hatasız kul olmaz. Bazıları zorla yuvamı yıkmaya çalışıyor. Ama ben mutluyum. Her şeyden önce o, kızımın (Birgül) babası. Önemli olan yanlışlarını tekrarlamaması. Romanca şöyle bir laf vardır; 'Kofti bir durum yok'. Kısacası her şey yolunda."Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre; Kibariye, bir kez daha aldatıldı. Bakalım Kibariye bu iddiaya ne diyecek? Ancak Ali Küçükbalçık 14 Temmuz Cumartesi günü, Bodrum-Yalıkavak'taki Tren Beach'te sarışın bir kadınla sarmaş dolaş objektiflere takıldı. Fotoğrafta Ali Küçükbalçık'ın sarışın kadınla samimiyeti dikkatlerden kaçmadı.Kibariye, ihanet haberlerinin çıktığı ilk zamanlarda "Şu anda kızım ve eşimle evdeyim. Aileme, yuvama sahip çıkıyorum. Kimse mutluluğumuzu bozamaz. Ali'nin bana ihanet ettiğine inanmıyorum. Gözümle görmedim. Umrumda da değil. Aldatmış olsa bile bir iki günlük sevda için boşanmam. Kocamın borçları var mı bilmiyorum. Önemli olan aşkımız, huzurumuz, sağlığımız. Para kazanılır, borçlar ödenir. Bunlar mesele değil" açıklamasını yapmıştı.POSTA