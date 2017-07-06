Facebook Twitter Rss

Kıbrıs görüşmelerinde flaş gelişme!

Kıbrıs görüşmelerinde flaş gelişme!.10641
  • Giriş : 06.07.2017 / 23:27:00

Kıbrıs görüşmeleri sırasında Rum tarafının görüşmelere devam etmek istemediği belirtildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Rum lider Anastasiadis, İsviçre'deki Kıbrıs görüşmelerinden ayrılacağını açıkladı. Rum lider 'Görüşmelere devam edemem, geri dönüyorum' dedi.

Ümit Özdağ: Genel Başkan Meral Akşener

Trump'ın eli havada kaldı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Trump'ın eli havada kaldı

Trump'ın eli havada kaldı

Donald Trump'ın Polonya gezisi sırasında elinin havada kaldığı görüldü.

'Büyük buluşma' gerçekleşti

'Büyük buluşma' gerçekleşti

ABD'de büyük krize konu olan Trump - Merkel buluşması bu kez Almanya'da gerçekleşti.

 

Erdoğan: Talep gelirse üssü kapatırız

Erdoğan: Talep gelirse üssü kapatırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'dan bir talep gelmesi üzerine üssü kapatabileceklerini b

İnterpol'den o iddiaya yalanlama

İnterpol'den o iddiaya yalanlama

Uluslararası Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada "erişim yasağı iddiası yalanlandı.

 

İngiltere'de panik! Havalimanı tahliye edildi

İngiltere'de panik! Havalimanı tahliye edildi

Alarm verildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da yangın paniği yaşanıyor.

Rusya, Ukrayna sınırına asker gönderdi

Rusya, Ukrayna sınırına asker gönderdi

Rusya Federasyonu, Ukrayna sınırına toplam 60 bin asker gönderdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya