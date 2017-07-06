Kıbrıs görüşmelerinde flaş gelişme!
Rum lider Anastasiadis, İsviçre'deki Kıbrıs görüşmelerinden ayrılacağını açıkladı. Rum lider 'Görüşmelere devam edemem, geri dönüyorum' dedi.
DİĞER HABERLER
'Büyük buluşma' gerçekleşti
ABD'de büyük krize konu olan Trump - Merkel buluşması bu kez Almanya'da gerçekleşti.
Erdoğan: Talep gelirse üssü kapatırız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'dan bir talep gelmesi üzerine üssü kapatabileceklerini b
İnterpol'den o iddiaya yalanlama
Uluslararası Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada "erişim yasağı iddiası yalanlandı.
İngiltere'de panik! Havalimanı tahliye edildi
Alarm verildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da yangın paniği yaşanıyor.
Rusya, Ukrayna sınırına asker gönderdi
Rusya Federasyonu, Ukrayna sınırına toplam 60 bin asker gönderdi.