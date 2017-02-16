Kıbrıs görüşmelerinde kriz çıktı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün yine Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Anastasiadis'in kapıyı vurup çıktığı öğrenildi.
Liderler, bugünkü görüşmede Rum Meclisi'nin Enosis referandumunun okullarda anılması kararını görüştü.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum mevkidaşının masadan sinirle kalktığını "Söyleyecek bir şeyim yok" diyerek salonu terk ettiğini söyledi.
Doğan Haber Ajansı, toplantıda Türk tarafının Enosis konusundaki rahatsızlığını aktardığını bildiriyor. Rum lider Anastasiadis ise, beş sayfalık bir metin ile toplantıya geldi. Masadaki büyük kriz, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin konuyu toparlayan bir konuşma yaptığı sırada gerçekleşti.
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