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Kıbrıs'ta facia: Ölü ve yaralılar var

Kıbrıs'ta facia: Ölü ve yaralılar var.38816
  • Giriş : 18.07.2018 / 16:31:00
  • Güncelleme : 18.07.2018 / 16:32:05

Kıbrıs'ta mülteci teknesinin battığı, ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

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Beşik Modelleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yeni Erenköy sahilinde bir mülteci teknesi battı. Bu sabah saatlerinde batan gemide 150 kişinin olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği 30 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.

Teknede toplam kaç mülteci olduğu konusunda farklı bilgiler geliyor. KKTC Ulaştırma Bakan Tolga Atakan, kurtarma operasyonunun devam ettiğini belirterek, “Kayıp olarak aradığımız kişi sayısı 30 civarında. Teknede toplam kaç kişi var onu tam olarak bilemiyoruz, kurtarılan mültecilerden birinin durumu ağır” dedi.

Mülteci teknesinin dün akşam saatlerinde radarlarda tespit edildiği ve bu sabaha karşı battığı belirtiliyor. Kurtarma çalışmalarına, Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekiplerinin yanısıra, bölgedeki ticari gemiler de katıldı.

Uzmanlar, Akdeniz sularının rüzgarsız ve dalgasız olduğuna dikkat çekerek, geminin batmasının şaibeli olduğuna dikkat çekiyor ve gemi personeli tarafından batırılmış olmak ihtimalini dile getiriyor.

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