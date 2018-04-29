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Kılıçdaroğlu: 15 vekilimiz isterse geri dönecek

Kılıçdaroğlu: 15 vekilimiz isterse geri dönecek.19199
  • Giriş : 29.04.2018 / 14:50:00
  • Güncelleme : 29.04.2018 / 14:50:23

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin isterlerse geri döneceklerini açıkladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki "Anadolu Medyası Buluşuyor" etkinliğinde  yaptığı konuşmada, 40'tan fazla ilden yaklaşık 400 gazeteciyle bir araya  gelmesinin kendisi için çok değerli olduğunu belirtti. Hayatı boyunca kendisiyle ilgili lehte veya aleyhte yorum yapan hiçbir  gazeteciyi suçlamadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, “Gazetecinin varlık nedeni  halk adına gücü denetlemektir. Gazeteci, halk adına sorgulama yapar. Çağdaş  demokrasilerde medya dördüncü güç olarak ortaya çıkar. Halkın gözü, kulağı, sesi,  bir anlamda medyadır. Biz henüz Anayasamıza medyayı egemenlik hakkını kullanan  dördüncü güç olarak yazdırmadık. Bunu teklif ettim, kabul etmediler." ifadesini  kullandı.   Güçler ayrılığı ilkesinin demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu  vurgulayan Kılıçdaroğlu, yasama, yürütme ve yargıda büyük sorunlar yaşandığını,  bunların çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Medyanın halk adına gücü denetleyeceğini, gücü övemeyeceğini belirten  Kılıçdaroğlu, "Bir hata varsa medya hatayı toplumun önüne koyar. Kurallara  aykırı, doğaya aykırı bir şey olursa bu bir haberdir. Şimdi gazeteciler haber  yapamıyorlar, sorunumuz o. Olay görünüyor, tanığı olunuyor, haber yapılamıyor."  dedi.   Kılıçdaroğlu, Türkiye’de medyanın önemli bir güç olduğunu ve bunu her  platformda dile getirdiğine anlattı.

İYİ PARTİ'YE GİDEN VEKİLLER GERİ DÖNECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye geçen 15 vekille ilgili sorulara "İsterlerse arkadaşlarımız geri dönecek" yanıtını verdi.

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