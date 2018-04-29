Kılıçdaroğlu: 15 vekilimiz isterse geri dönecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki "Anadolu Medyası Buluşuyor" etkinliğinde yaptığı konuşmada, 40'tan fazla ilden yaklaşık 400 gazeteciyle bir araya gelmesinin kendisi için çok değerli olduğunu belirtti. Hayatı boyunca kendisiyle ilgili lehte veya aleyhte yorum yapan hiçbir gazeteciyi suçlamadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, “Gazetecinin varlık nedeni halk adına gücü denetlemektir. Gazeteci, halk adına sorgulama yapar. Çağdaş demokrasilerde medya dördüncü güç olarak ortaya çıkar. Halkın gözü, kulağı, sesi, bir anlamda medyadır. Biz henüz Anayasamıza medyayı egemenlik hakkını kullanan dördüncü güç olarak yazdırmadık. Bunu teklif ettim, kabul etmediler." ifadesini kullandı. Güçler ayrılığı ilkesinin demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, yasama, yürütme ve yargıda büyük sorunlar yaşandığını, bunların çözülmesi gerektiğini bildirdi.
Medyanın halk adına gücü denetleyeceğini, gücü övemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir hata varsa medya hatayı toplumun önüne koyar. Kurallara aykırı, doğaya aykırı bir şey olursa bu bir haberdir. Şimdi gazeteciler haber yapamıyorlar, sorunumuz o. Olay görünüyor, tanığı olunuyor, haber yapılamıyor." dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye’de medyanın önemli bir güç olduğunu ve bunu her platformda dile getirdiğine anlattı.
İYİ PARTİ'YE GİDEN VEKİLLER GERİ DÖNECEK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye geçen 15 vekille ilgili sorulara "İsterlerse arkadaşlarımız geri dönecek" yanıtını verdi.
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