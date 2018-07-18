Kılıçdaroğlu, 359 bin TL tazminat ödeyecek
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına yönelik sözlerinden dolayı 359 bin TL tazminat ödeyecek.
TRT
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