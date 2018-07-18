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Kılıçdaroğlu, 359 bin TL tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu, 359 bin TL tazminat ödeyecek.15865
  • Giriş : 18.07.2018 / 12:47:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 359 bin TL tazminat ödeyecek.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına yönelik sözlerinden dolayı 359 bin TL tazminat ödeyecek.

TRT

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