Kılıçdaroğlu: Amaçlarına ulaşamayacaklar!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'ta 39 kişinin öldüğü saldırıdan sonra bir açıklama yayınlayarak terör saldırısını kınadı.
Kılıçdaroğlu, "Doğrudan gündelik hayatımıza ve yaşam alışkanlıklarımıza saldıran, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve sevgiyi sarsmayı hedef alan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaklardır" dedi.
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