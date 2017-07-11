Kılıçdaroğlu Ankara'ya böyle dönecek
Partili vekil Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanmasına tepki olarak Ankara'dan İstanbul'a doğru Adalet Yürütüşü gerçekleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'ya uçak yerine karayolu ile dönmeyi planlıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüşü"nün ardından İstanbul’dan Ankara’ya uçak yerine karayoluyla, yine aynı güzergahı izleyerek makam aracıyla dönmeyi planlıyor.
Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, yürüyüş yaptığı yoldan, bu kez makam aracıyla Başkent'e dönme isteğini kurmaylarına iletti.
Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine “Yürüyüş yaptığım yolu görmek, düşünmek hem de bize evsahipliği yapanlara teşekkür etmek istiyorum” dediği öğrenildi.
CHP liderinin, özellikle Bulak Köyü'nde iftar yaptığı eve yeniden giderek teşekkür etmek istediği de gelen bilgiler arasında.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Kılıçdaroğlu uçmayacak!
Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyerek geldiği İstanbul'dan Ankara'ya uçakla gitmeyeceği öğrenildi.
Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme!
AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet arayana bak
Çavuşoğlu: Rumlar kaçtı!
Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.