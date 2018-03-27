Facebook Twitter Rss

Kılıçdaroğlu anketi açıkladı

Kılıçdaroğlu anketi açıkladı.15865
  • Giriş : 27.03.2018 / 10:27:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elindeki anketi açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında elindeki anketi açıkladı ve AK Parti-MHP ittifakının oy oranını bildirdi.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında şunları söyledi:

“Anketler önünüzde. Baraj ittifakı yüzde 43.5’i gösteriyor. Bu seçimi biz kazanacağız yeter ki hata yapmayalım. Anayasa, iç tüzük ve seçim kanunlarında yapılan değişikliklerde Meclis’te uzlaşma aranması gerekirdi. Ama AKP Anayasa, iç tüzük ve seçim kanunlarıyla ilgili bugüne kadar bizimle uzlaşma aramadı. Torba kanunda, uluslararası anlaşmalarda uzlaşma arıyorlar. Bizden anlayış beklemesinler, bizimle müzakere etmeleri gereken yerde etmediler. Onlara seçim güvenliğiyle ilgili düzenlemenin bir bedeli olduğunu hatırlatın. Bundan sonra bu tavırlarından dolayı uzlaşma yok. Bu üç ana meselede kiminle uzlaştılarsa onunla çıkarsınlar kanunları. CHP’nin önerilerini sunun, olumlu katkı yapın ama uzlaşma olmayacak. Siz de en sert muhalefeti yapacaksınız. Süre sorunu iktidarın sorunudur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Seçim güvenliğiyle ilgili tartışmalar, bizi umutsuzluğa sürüklemedi. Tam tersine partililerimizi kamçıladı. AKP kendi silahıyla vuruluyor. Onlar seçim güvenliğini ihlal ederek fayda ummuşlardı ama düzenlemeye kendi tabanlarından dahi tepki var. Seçim güvenliği tartışmaları nedeniyle Genel Merkez'e birçok telefon geliyor. Arayan vatandaşlar ‘Gerekirse oyumu Erzurum’da, Diyarbakır’da kullanırım. Bize de görev verin. Türkiye’nin öbür ucuna gider sandıklara sahip çıkarım’ diyorlar.”

SPUTNİK

Müge Anlı DNA sonuçlarını açıklıyor

Rusya'dan ABD'ye çok sert yanıt

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bahçeli: Milli birlik bizim için yemindir

Bahçeli: Milli birlik bizim için yemindir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ittifak tartışmaları ile ilgili konuştu.

Başbakan'dan Irak'a kritik telefon

Başbakan'dan Irak'a kritik telefon

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile görüşme yaptı.

 

Erdoğan: Trump'ın kendi ifadesi değil

Erdoğan: Trump'ın kendi ifadesi değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menbiç operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

 

Erdoğan'dan metal yorgunluk yorumu

Erdoğan'dan metal yorgunluk yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, metal yorgunluğu hakkında 10 ay sonra konuştu.

Erdoğan: Üniversiteden kovulacaklar

Erdoğan: Üniversiteden kovulacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadeleye değindi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya