Kılıçdaroğlu: Atanmışların partisi değiliz
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisi toplantısı öncesi yaptığı açıklamasında partisinin atanmışların değil seçilmişlerin partisi olduğunu vurguladı.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
Afrin, Elbab Gibi değildir. El BAb'ta uluslararası uzlaşma vardı. bizim El Bab'da 72 şehidimiz var. Siz önce diplomasiyi sonuna kadar zorlayacaksınız. Sayın Akar ve Fidan'ın çabaları takdire değerdir. Hava desteği almadan Afrin'e girmek büyük kayba yol açar. Erdoğan'a sesleniyorum, hava desteği almadan oraya gidilecekse önce seni kefenle karşılayan arkadaşları gönder.
Önümüzde kurultay var. Başkan adayları çıktı diye efendim bir kısım medyaya ‘CHP’de gürültü patırtı bilmem ne’ diyor. Ne gürültü patırtısı? Demokrasiden ne kadar uzaklar. CHP atanmışların değil seçilmişlerin siyaset yaptığı bir partidir.
Elbette genel başkan yeni genel başkan adaylarının önünü açacaktır, yeni genel başkan adayları yetiştirecektir. Seçimin ve demokrasinin güçlenmesi için elimizden geleni yapacağız. Bizi farklı ve fazla sayıda başkan adayı çıktı diye eleştirenler önce kendilerine baksınlar.
HÜRRİYET
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